Торговый центр на Олимпийской в Тюмени ждет реновация

редевелоперская компания "Колесник" редевелоперская компания "Колесник"

Модернизацией первого этажа торгово-развлекательного центра на ул. Олимпийская, 9/1 в Тюмени займется редевелоперская компания "Колесник". Работы развернутся на площади 1 тыс. 252 кв. м.

По информации предприятия, ранее первый этаж здания использовался как фитнес-клуб. В планах превратить объект в стрит-ритейл, освежить его большими витринами, облагородить внешний вид за счет современных материалов. Инвестор разобьет имеющуюся площадь на несколько помещений, что позволит в дальнейшем заселить его большим количеством арендаторов, и благоустроит прилегающую территорию.

"Интересен выбранный объект тем, что находится в густонаселенном спальном районе вблизи большого количества многоквартирных домов, пансионатов, общежитий, в соседстве со сквером Депутатов, где любят прогуливаться жители. Привлекательность объекту добавляет и транспортная доступность, а также наличие парковки непосредственно перед зданием", - рассказали в компании.

редевелоперская компания «Колесник редевелоперская компания «Колесник

Стрит-ритейл даже в самые трудные кризисные периоды показал себя как надежная инвестиция. Небольшие площади интересны как арендаторам с готовым бизнесом, так и инвесторам, кто покупает коммерческую недвижимость для дальнейшего извлечения прибыли. Подобные проекты могут принести инвестору доход от 34 до 84 %.