  • 21 ноября 202221.11.2022понедельник
  • USD60,3741
    EUR62,4484
  • В Тюмени -7..-9 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Торговый центр на Олимпийской в Тюмени ждет реновация

Экономика, 18:09 21 ноября 2022

редевелоперская компания "Колесник"

Модернизацией первого этажа торгово-развлекательного центра на ул. Олимпийская, 9/1 в Тюмени займется редевелоперская компания "Колесник". Работы развернутся на площади 1 тыс. 252 кв. м.

По информации предприятия, ранее первый этаж здания использовался как фитнес-клуб. В планах превратить объект в стрит-ритейл, освежить его большими витринами, облагородить внешний вид за счет современных материалов. Инвестор разобьет имеющуюся площадь на несколько помещений, что позволит в дальнейшем заселить его большим количеством арендаторов, и благоустроит прилегающую территорию.

"Интересен выбранный объект тем, что находится в густонаселенном спальном районе вблизи большого количества многоквартирных домов, пансионатов, общежитий, в соседстве со сквером Депутатов, где любят прогуливаться жители. Привлекательность объекту добавляет и транспортная доступность, а также наличие парковки непосредственно перед зданием", - рассказали в компании.

редевелоперская компания «Колесник

Стрит-ритейл даже в самые трудные кризисные периоды показал себя как надежная инвестиция. Небольшие площади интересны как арендаторам с готовым бизнесом, так и инвесторам, кто покупает коммерческую недвижимость для дальнейшего извлечения прибыли. Подобные проекты могут принести инвестору доход от 34 до 84 %.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# реновация , торговый центр

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:09 21.11.2022Торговый центр на Олимпийской в Тюмени ждет реновация
15:10 21.11.2022Жители многоквартирных домов смогут сделать перерасчет платы за вывоз ТКО
14:36 21.11.2022Потенциал сотрудничества с Нефтегазовым кластером Тюменской области оценили предприятия Узбекистана
13:05 21.11.2022Тюменские рыбоводы завершают сбор икры сиговых