Единый архитектурно-художественный облик Тюмени обсудили депутаты гордумы

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Формирование единого архитектурно-художественного облика Тюмени обсудили депутаты городской думы в ходе очередного заседания постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию.

Депутат Андрей Потапов обратил внимание коллег на то, что в областном центре разрешена любая цветовая гамма подсветки фасадов зданий. "О единой концепции говорить не приходится. Стоит переосмыслить требования к подсветке", – подчеркнул он.

На это народным избранникам сообщили о заключении муниципального контракта, в рамках которого подрядная организация определит характеристики и концепцию архитектурной подсветки гостевых и центральных улицы Тюмени. Депутат Алексей Чирков подчеркнул, это является важным решением.

Что разместится на месте долгостроя по ул. Камышинской после сноса объекта, поинтересовался депутат Евгений Бакро. Представитель администрации сообщил, что этот вопрос будет рассмотрен после завершения демонтажных работ.

Председатель постоянной комиссии Алексей Рагозин поинтересовался, есть ли на сайте администрации города раздел, где жители могли бы направлять сообщения о нарушениях и предложения, касающиеся визуального образа Тюмени.

Руководитель департамента земельных отношений и градостроительства администрации города Дмитрий Иванов ответил, что такие площадки есть. "Например, порталы "Я решаю", "Тюмень – наш дом" вполне удовлетворяют потребности горожан", – рассказал он.

"За последние годы в формировании архитектурного образа сделан колоссальный шаг вперед, – считает заместитель председателя гордумы Дмитрий Осипов. – Системный подход в части организации архитектурной подсветки, конечно, заслуживает всяческих похвал".

Отметим, что вопрос формирования архитектурно-художественного облика Тюмени остается на контроле депутатов Тюменской городской думы.

Николай Ступников