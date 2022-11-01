ГК "Дамате" готова поставлять мясо индеек в школы и детсады

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Включить мясо индеек в Госзакупки для поставки сырья в школы, детсады, социальные учреждения. С такой просьбой к президенту РФ Владимиру Путину обратился гендиректор ГК "Дамате" Наум Бабаев во время запуска племенного репродуктора в Исетском районе Тюменской области в режиме видео-конференц-связи 21 ноября.

Наум Бабаев уверен, что по цене индейка дешевле, а качество, преимущества этого мяса намного выше, чем остальное. В Тюменской области репродуктор индейки – третий в стране. Всего у "Дамате" три репродуктора, планируемая мощность которых составляет 34 млн яиц в год – это закроет потребности РФ в племенном яйце.

Еще одна просьба, с которой он обратился к президенту, это оказание поддержки в развитии овцеводства на Северном Кавказе. "Нами подготовлена программа, находится в министерстве экономического развития. Надеемся на вашу поддержку в этом направлении", - сказал Наум Бабаев.

Анжела Лебедева