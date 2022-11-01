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Олимпийский чемпион станет гостем городского чемпионата по тяжелой атлетике в Тюмени

Спорт, 08:55 24 ноября 2022

пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени | Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени

Городской чемпионат и первенство по тяжелой атлетике пройдут в Тюмени 26 ноября. Почетным гостем станет олимпийский чемпион Дмитрий Берестов.

Как сообщает городской департамент по спорту, участие в соревнованиях примут более 50 атлетов, среди них мастера спорта России по тяжелой атлетике Алла Рихтер и Юрий Кучнеров.

За награды будут бороться юноши и девушки 2005 года рождения и моложе, мужчины и женщины, а также ветераны в абсолютном зачете. Соревнования пойдут в спортшколе № 3 по ул. Садовая, 109/1.

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# тяжелая атлетика

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