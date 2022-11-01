Тюменская область вошла в пятерку регионов-лидеров по спросу на "Семейную ипотеку"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 2,4 млрд рублей получили кредитов тюменские семьи в 2022 году по программе "Семейная ипотека". Это позволило региону занять место в пятерке регионов-лидеров по спросу на "Семейную ипотеку".

А лидирует по объему выданных кредитов, сообщает пресс-служба АО "Банк ДОМ.РФ", Московский регион (21,5 млрд рублей). В топ-5 также вошли Санкт-Петербург (5,7 млрд рублей), Краснодарский край (2,5 млрд рублей) и Свердловская область (2,3 млрд рублей). В регионах-лидерах по программе также республика Татарстан, Красноярский край, Нижегородская, Воронежская и Ростовская области.

С 2018 года, когда была запущена "Семейная ипотека", Банк ДОМ.РФ, по данным заместителя председателя правления Алексея Косякова, провёл 25 тыс. сделок на 100 млрд рублей.

"Ожидаем, что программа станет основным драйвером спроса на рынке жилья, она адресная, имеет огромное демографическое значение и значима для поддержки строительного сектора", – отметил он.

"Семейная ипотека" доступна в Банке ДОМ.РФ по ставке от 5 %. Максимальная сумма кредита составляет 30 млн рублей для Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 15 млн рублей – для других регионов. Первоначальный взнос – от 15 %.