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Александр Моор поздравил супругов Титовых из Заводоуковска с 50-летием со дня свадьбы

Губернатор, 16:14 23 ноября 2022

ИИЦ "Заводоуковские вести". | Фото: ИИЦ "Заводоуковские вести".

Золотых юбиляров семейной жизни - супругов Титовых Антонину Ильиничну и Анатолия Павловича чествовали в Заводоуковске 23 ноября. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Юбилярам вручили благодарственное письмо губернатора региона Александра Моора и памятную медаль. Супруги также получили региональную выплату.

Напомним, глава субъекта в марте 2022 года подписал постановление о выделении средств супружеским парам к юбилейным датам, начиная с 50 лет совместной жизни.

Всего в Тюменской области получателями единовременной выплаты стали 3 тыс. 846 пар. Общая сумма — 86,015 млн рублей. В это число входят и 15 семей, которые отпраздновали 70-летие брака.

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