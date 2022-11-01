На строительстве главного корпуса Тюменского госуниверситета заложили фундамент

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Фундамент нового корпуса Тюменского госуниверситета по ул. Республики, 9, а также его подземная часть, в которой будет располагаться паркинг на 138 мест, построен.

Об этом рассказал начальник участка компании "Мостострой-11" Олег Терехов.

"В настоящий момент ведутся работы по устройству монолитного каркаса здания, идет возведение наружных и внутренних стен. Для выполнения поставленных задач на объекте задействованы более 100 человек, все работы выполняются в соответствии с календарным планом", - сказал он.

Работы на объекте начались в июле 2021 года. Первоначально был выполнен демонтаж старых зданий и сооружений, затем специалисты приступили к строительству.

Фасад главного корпуса ТюмГУ будет выполнен в стиле соседнего Аграрного университета и органично впишется в окружающий архитектурный ансамбль. Завершится строительство нового корпуса в 2024 году, сообщает застройщик.