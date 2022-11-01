Резяпова назвала послание Моора важным

| Фото: duma72.ru | Фото: duma72.ru

Несмотря на снижение некоторых поступлений в бюджет в 2022 году, распоряжение бюджетом, принятие решений было очень взвешенным, разумным и эффективным. Те векторы, которые выстроил в своем ежегодном послании депутатам губернатор Тюменской области Александр Моор, определив каждого из своих заместителей ответственным за формирование инвестиционного климата в своей отрасли – одна из новых задач, которые были поставлены. Так прокомментировала выступление руководителя субъекта перед депутатами Тюменской областной думы заместитель председателя законодательного органа Галина Резяпова.

"И также как у губернатора у меня большая вера в то, что качество жизни не ухудшится, потому что глава региона, дума, правительство разумно научились распоряжаться бюджетом. Одним словом, рука на пульсе, контроль за ходом всех процессов обеспечен круглосуточным режимом", - подчеркнула парламентарий.

Она отметила важность прозвучавшей в послании информации о том, что все 29 социальных программ в Тюменской области выполняются и сохраняется естественный прирост населения.

"Обратила внимание на два этих аспекта, потому что все приведенные индексы важны не сами по себе, а в той степени, в которой обеспечивают качество жизни региона и самоощущение каждого его жителя. И если естественный прирост сохраняется, то самоощущение и качество жизни жителей региона на достаточно высоком уровне. В свою очередь это говорит о правильности принимаемых губернатором, думой, правительством решений", - считает депутат.

Галина Резяпова в послании губернатора выделила вопрос успешного продолжения газификации территорий. И как депутат от Югры сделала акцент на принятом решении о выделении субсидий ветеранам Югры и Ямала, которые переехали жить в Тюменскую область, на газификацию индивидуальных жилищ в частном секторе.

Она подытожила, что послание 2022 года и отношение к нему особое, потому что период уникальный, особенный и напряженный. А каждый посыл губернатора особо воспринимается и анализируется: "Уверенность губернатора передалась мне, как, наверное, каждому, кто услышал его выступление".

Инна Кондрашкина