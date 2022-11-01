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Трансляция послания губернатора Тюменской области Александра Моора

Андрей Пантелеев: потенциал муниципалитетов, предпринимательская активность - точки экономического роста Тюменской области

Экономика, 20:19 24 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Потенциал муниципалитетов, местных инвесторов, предпринимательская активность жителей и внимание власти к сигналам от бизнеса, которые обозначил в своем послании губернатор Тюменской области Александр Моор, являются точками роста экономики региона. Об этом рассказал заместитель главы региона Андрей Пантелеев в своем Telegram-канале.

"Сплочение, взаимная поддержка, внутренний резерв. Эти слова, на мой взгляд, сегодня особенно часто произнёс в своём послании губернатор Тюменской области. Александр Викторович Моор отметил неплохие экономические показатели даже в это сложное время. Рост инвестиций в первом полугодии, крупные запланированные проекты — центр Вайлдберриз, элеватор Новый сухопутный зерновой коридор, завод Протеинсиб, развитие нашего Нефтегазового кластера", - уточнил Андрей Пантелеев.

По его мнению, усилив ряд моментов или устранив препятствия можно многого добиться и улучшить ситуацию. И в этой работе как раз очень необходимы сплочение, взаимная поддержка, внутренний резерв, считает заместитель губернатора Тюменской области.

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# Александр Моор , Андрей Пантелеев , послание губернатора

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