Андрей Пантелеев: потенциал муниципалитетов, предпринимательская активность - точки экономического роста Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Потенциал муниципалитетов, местных инвесторов, предпринимательская активность жителей и внимание власти к сигналам от бизнеса, которые обозначил в своем послании губернатор Тюменской области Александр Моор, являются точками роста экономики региона. Об этом рассказал заместитель главы региона Андрей Пантелеев в своем Telegram-канале.

"Сплочение, взаимная поддержка, внутренний резерв. Эти слова, на мой взгляд, сегодня особенно часто произнёс в своём послании губернатор Тюменской области. Александр Викторович Моор отметил неплохие экономические показатели даже в это сложное время. Рост инвестиций в первом полугодии, крупные запланированные проекты — центр Вайлдберриз, элеватор Новый сухопутный зерновой коридор, завод Протеинсиб, развитие нашего Нефтегазового кластера", - уточнил Андрей Пантелеев.

По его мнению, усилив ряд моментов или устранив препятствия можно многого добиться и улучшить ситуацию. И в этой работе как раз очень необходимы сплочение, взаимная поддержка, внутренний резерв, считает заместитель губернатора Тюменской области.