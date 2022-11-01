Образование остается приоритетной сферой для властей Тюменской области, отметил Андрей Артюхов

| Фото: пресс-служба "Единой России" | Фото: пресс-служба "Единой России"

Далее в сюжете Депутат Госдумы РФ Николай Брыкин оценил послание губернатора Тюменской области

Сфера образования в Тюменской области для исполнительной и законодательной власти находится в приоритете. Об этом сообщил первый заместитель председателя Тюменской облдумы, региональный координатор проекта "Новая школа" партии "Единая Россия" Андрей Артюхов, комментируя послание губернатора региона Александра Моора.

В 2022 году уже введены три школы в Тюмени, Тобольском и Тюменском районах, а четвертая, в Нижнетавдинском районе, будет запущена до конца года. Приобретено 104 новых школьных автобуса. Появляются новые детские сады. Два недавно открыты в селе Евсино Голышмановского городского округа и в микрорайоне Антипино. До конца 2022 года в эксплуатацию ведут еще два — в микрорайоне "Ямальский-2" и в районе жилищного комплекса "Ново-Патрушево". Они примут 1 тыс. 200 детей, в том числе 400 малышей в возрасте до трех лет.

"На следующий год и плановый период 2024-2025 года финансирование сферы образования останется на высоком уровне, несмотря на то, что бюджет будет консервативным. До 2024 года в Тюменской области вместо ветхих деревянных зданий возведут 24 новых строения. Сохранится бесплатное горячее питание в школах. На эти цели будет выделяться почти два миллиарда каждый год. Сохранятся все положенные выплаты, например, учителям за классное руководство. В 2023 году из областного бюджета на сферу образования направят 39,5 миллиарда рублей. Благодаря инвестициям, новым проектам, налоговым поступлениям сохранится финансирование ключевых социальных сфер на должном уровне", — сообщил Андрей Артюхов.