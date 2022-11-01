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Трансляция послания губернатора Тюменской области Александра Моора

Депутат Госдумы РФ Николай Брыкин оценил послание губернатора Тюменской области

Политика, 18:18 24 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Итоги года в Тюменской области, отраженные в послании главы региона Александра Моора, положительно оценил депутат Госдумы РФ Николай Брыкин.

В частности, он остановился на частичной мобилизации, прошедшей в регионе, поддержке армии при проведении специальной военной операции, в которой принимают участие представители Ишимского инженерно-саперного полка, бойцы СОБРа и ОМОН тюменской Росгвардии, именных подразделений "Тобол", "Сибирь", "Тайга" и земляков, заключивших контракты на прохождение службы.

"Звания Герой России удостоился уроженец села Вагай, командир инженерно-саперного полка, полковник Рустам Сайфуллин. Еще 64 наших земляка, награжденных боевыми орденами и медалями. Мы гордимся их подвигами!", — написал Николай Брыкин в своем Telegram-канале.

Депутат Госдумы РФ согласен с Александром Моором в том, что главным достижением Тюменской области последних лет, несмотря на все потрясения, является сохранение естественного прироста населения. Во многом это получается благодаря социальной ориентации региональной политики.

"Более одного миллиарда рублей вложено в региональную программу обеспечения доступности и качества первичной медпомощи в 2022 году. Особое внимание — селу. Серьезные вложения были сделаны и в транспортную инфраструктуру. Область продолжает уделять большое внимание культуре и спорту в регионе. XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине — яркий тому пример", — считает Брыкин.

При участии предпринимательского сообщества в области действует Совет по улучшению инвестиционного климата. Развиваются инструменты поддержки деловой активности и устраняются административные барьеры.

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# Александр Моор , Николай Брыкин , послание губернатора

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