Иван Квитка: все инициативы губернатора Тюменской области, озвученные на послании, будут учтены

| Фото: депутат Госдумы Иван Квитка в Telegram-канале | Фото: депутат Госдумы Иван Квитка в Telegram-канале

Инициативы Александра Мора отраженные в послании к Тюменской областной думе будут учтены в трансфертах из федерального бюджета. Особое внимание уделено теме поддержки участников спецоперации. Об этом написал депутат Госудумы РФ Иван Квитка в своем Telegram-канале 24 ноября.

"Это была и остается одной из важнейших задач на ближайшую перспективу. Наши земляки в составе российской армии отстаивают безопасность Родины и будущее, свободное от нацизма. В этой ситуации невозможно оставаться в стороне. События последних лет показали: наши ресурсы и сила – в сотрудничестве и взаимопомощи", - добавил он.

В Тюменской области сохраняются все меры социальной поддержки населения, стабильно развиваются сферы здравоохранения и образования. Серьезный объем финансирования из бюджетов всех уровней направлен на ремонт и строительство школ, детских садов, новых поликлиник и ФАПов, благоустройство городских и сельских территорий. Создаются максимально комфортные условия для жизни граждан.

Иван Квитка написал, что губернатор выделил тему поддержки реального сектора экономики и налаживания выпуска импортозамещающей продукции. "Сегодня инвестиционные предложения формируются заново. Несмотря ни на что регион сохраняет лидерские позиции по ключевым социально-экономическим показателям, справляется с задачей сохранения рабочих мест", - добавил депутат Госдумы.