Волонтеры Тюменской области готовы поддержать инициативы губернатора

| Фото: из сообщества "Клуб #МЫВМЕСТЕ|Тюменская область" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Клуб #МЫВМЕСТЕ|Тюменская область" во ВКонтакте (архив)

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Волонтерский корпус Тюменской области готов оперативно подключиться к решению социально значимых задач. Движение добровольцев с каждым годом развивается все активнее, сказала руководитель регионального клуба #МыВместе Анастасия Баканова, комментируя ежегодное послание губернатора Тюменской области Александра Моора.

Выступая перед региональным пармламентом 24 ноября, Александр Моор обозначил, что сплочение и взаимная поддержка – главный ресурс развития в условиях общей мировой неопределенности. В частности, он сказал об общественниках, предпринимателях, обычных гражданах, которые пришли на помощь и жителям Донбасса, и российским военным. Глава региона отметил, что волонтерское движение находится в обществе на подъеме. Работу с волонтерами нужно развивать во многих направлениях.

"C февраля 2022 года волонтерское сообщество объединилось для выполнения важных задач, стоявших перед регионом. Сейчас, в сложное для нашей страны и общества время, волонтеры не остаются в стороне. С начала проведения специальной военной операции огромное количество неравнодушных людей региона включилось в оказание помощи вынужденным переселенцам. Хочется выразить слова благодарности каждому волонтеру в отдельности за их вклад в развитие нашего города, региона и страны в целом — за помощь и поддержку, которую они оказывают, за то внимание, которое дарят окружающим", — поделилась Анастасия Баканова.

Отметим, жителям Луганской и Донецкой народных республик тюменские волонтеры из клуба #МыВместе Тюменской области отправили уже более 300 тонн гуманитарной помощи. Это 24 машины и один вагон гуманитарной помощи, рассказала Анастасия Баканова. "Пункт гуманитарной помощи был открыт на базе регионального клуба #МыВместе в феврале 2022 года. Он стал центральным, мы координируем работу 26 муниципальных штабов и пунктов", — поделилась руководитель регионального клуба #МыВместе.

Также добровольцы принимают участие в разовых акциях, таких как празднование дней рождений детей, находящихся в пунктах временного размещения. Другая акция "Читаем вместе" направлена на пополнение библиотечных фондов ЛНР. В рамках нее жители Тюменской области собрали более семи тысяч книг. С октября 2022 года одним из приоритетных направлений клуба стал штаб оперативной работы с военнослужащими и их семьями.

"Мы оказываем помощь семьям военнслужащим, собираем гуманитарную помощь во Дворце творчества и спорта "Пионер". Семьи могут получить юридическую, психологическую помощь и адресную помощь, обратившись по телефону горячей линии: 8-800-200-34-11. Волонтеры #МыВместе как раз занимаются адресной помощью. Иногда люди нуждаются в том, чтобы им поменяли лампочки в квартире, накололи дрова, сводили ребенка в школу, помогли с выгулом животных. Таких заявок у нас не так много, но они поступают ежедневно — три-пять. Эту помощь оказывают проверенные волонтеры, зарегистрированные на портале dobro.ru", — рассказала Анастасия Баканова.

Также волонтеры клуба #МыВместе занимаются сбором вещей для военнослужащих. Гуманитарную помощь поставляют в учебно-распределительные центры, привозят во время торжественных отправок. 24 ноября добровольцы отправили машину с грузом в зону специальной военной операции.

В клубе #МыВместе принимают все, что приносят люди, затем сортируют. Для военнослужащих приносят термобелье, балаклавы, перчатки, варежки, носки, медикаменты, продукты длительного хранения.

Помимо простых тюменцев к сбору необходимого для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, присоединились и представители предпринимательского сообщества.

Инна Пахомова