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Трансляция послания губернатора Тюменской области Александра Моора

Светлана Иванова: учреждения соцсферы станут центром социальных сообществ

Политика, 16:37 25 ноября 2022

atmr.ru | Фото: atmr.ru

В послании Александр Моор подчеркнул, что особенное время требует особенных подходов к решению задач. А в новых обстоятельствах многократно возрастает роль эффективного использования социальной инфраструктуры, заявила глава Тюменского района Светлана Иванова в своем Telegram-канале, комментируя выступление руководителя субъекта перед депутатами облдумы.

Светлана Иванова отметила важность проведения полного аудита объектов соцсферы с коллегами из отраслей образования, спорта и культуры. Она уверена, что после определения и внедрения новых стандартов их использования учреждения станут центром социальных сообществ.

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# послание губернатора , Светлана Иванова , Тюменский район

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