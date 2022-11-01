Светлана Иванова: учреждения соцсферы станут центром социальных сообществ

| Фото: atmr.ru | Фото: atmr.ru

В послании Александр Моор подчеркнул, что особенное время требует особенных подходов к решению задач. А в новых обстоятельствах многократно возрастает роль эффективного использования социальной инфраструктуры, заявила глава Тюменского района Светлана Иванова в своем Telegram-канале, комментируя выступление руководителя субъекта перед депутатами облдумы.

Светлана Иванова отметила важность проведения полного аудита объектов соцсферы с коллегами из отраслей образования, спорта и культуры. Она уверена, что после определения и внедрения новых стандартов их использования учреждения станут центром социальных сообществ.