Тюменские ученые разработали цифровой двойник автотранспортного предприятия

| Фото: Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия" | Фото: Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия"

Цифровой двойник автотранспортного предприятия разработали ученые Тюменского индустриального университета. Инновационный программный продукт прошел апробацию, получил свидетельство о регистрации и получил признание конкурса на получение премии Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, сообщает пресс-служба вуза.

Кандидаты технических наук, доценты Евгений Козин и Артем Базанов занимаются проектом "Система поддержки принятия решений по управлению технической эксплуатацией автомобильного транспорта" с конца 2021 года. Он направлен на цифровизацию автотранспортных предприятий и объединяет в себе инструменты для визуализации данных о работе транспорта на предприятии, имитационную модель функционирования предприятия, а также рекомендательную систему, которая позволит руководителю предприятия выбрать оптимальное управленческое решение на основе различных факторов.

"Идея нашей разработки возникла во взаимодействии с предприятиями, среди которых есть компании-интеграторы, предоставляющие услуги по транспортной телематике, автосервисы и управления технологического транспорта крупных нефтегазодобывающих компаний. Проведенное исследование показало, что все они заинтересованы во внедрении цифровых технологий для оптимизации работы предприятия, снижении затрат, применении методов бережливого производства, поэтому мы взялись за решение этих задач и создали прототип", – рассказал Евгений Козин.

К проработке инновационных идей в рамках проекта планируется привлечение студентов – участников акселерационной программы "Технохаб". Ученые планируют заняться масштабированием проекта.