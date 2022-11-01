Четвертая очередь теплиц "ТюменьАгро" увеличит производство овощей на 10 тысяч тонн

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 40 тыс. тонн овощей в закрытом грунте будет производить компания "ТюменьАгро" после запуска четвертой очереди теплиц. Современное здание площадью 18,9 га, где будут круглогодично выращивать томаты и помидоры черри, планируют открыть осенью 2023 года.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал руководить кластера "Урал" группы компаний "Рост", куда входит тепличный комбинат "ТюменьАгро", Алексей Кремлев.

Объект будет расположен вблизи действующих комбинатов в деревне Нариманова Тюменского района. Сейчас на предприятии работает около 600 человек, а в результате реализации проекта будет создано еще 300 новых рабочих мест. Объем вложений составляет 6,8 млрд рублей.

"Одна из причин строительства четвертой очереди - нужны дополнительные площади для расширения ассортимента. Когда запустимся, то будем давать около 40 тысяч тонн овощей. На данный момент "ТюменАгро" на 30 гектарах собирает 30 тысяч тонн овощей в год", - отметил Алексей Кремлев.

Предприятие обеспечивает тюменцев и жителей многих других регионов страны свежими огурцами и томатами. Продукция поставляется в торговые сети Уральского и Сибирского федеральных округов.

Кроме этого в Тюменской области работает распределительный центр, который не так давно создали на Ямале и в Югре. Это дает потребителям возможность выбирать свежие продукты даже с коротким сроком годности, потому что сокращается расстояние и время доставки от производителя до покупателя. "Наше преимущество заключается в быстрой логистике. Если турецкий или узбекский томат собирается не совсем зрелым и плод краснеет по дороге, то мы снимаем уже готовый урожай. Соответственно все сахара, витамины в нем не дозревают в момент доставки, которая из-за рубежа обычно длится две-три недели. С помощью центра мы максимально сокращаем время от сбора до попадания на полку в магазинах", - подчеркнул руководитель кластера.

За восемь лет – с 2013 по 2021 годы – компания реализовала три этапа строительства тепличного комбината. В площадку инвестировано больше 15 млрд рублей.

"На самом деле прогресс огромный. Все время вспоминаю, как в 2015 году Владимир Якушев приезжал, когда мы открывали первую очередь еще. Он тогда задавал вопрос "А что наше?" и я отвечал, что вода, газ, электричество. Сейчас ситуация кардинально поменялась. Мы используем минеральные удобрения отечественного производства. Что касается строительных инвестиций, то у нас уже практически все, кроме технологической части, российское. Средства защиты растений — тоже нашего производства. Я еще тогда говорил, что, чем больше площадей тепличного комбината будут построено, чем выше будет спрос, тем быстрее другие отрасли будут в этой части двигаться вперед", - резюмировал Алексей Кремлев.

Напомним, что масштабный инвестиционный проект "ТюменьАгро" находится на сопровождении Инвестиционного агентства Тюменской области. Земельный участок предоставили в аренду без проведения торгов, также оказали помощь в решении вопросов с ресурсоснабжающими организациями в части подключения к сетям газоснабжения и инженерным коммуникациям.

Александр Лабыкин, Виктория Макарова