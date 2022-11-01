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Трансляция послания губернатора Тюменской области Александра Моора

В Тюменской области введено в строй 1,8 млн квадратных метров жилья с начала 2022 года

Экономика, 17:02 29 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1,8 млн кв. метров жилья в Тюменской области введено в эксплуатацию с начала 2022 года. Ситуацию на строительном рынке региона обсудили на штабе по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях санкций. Его провел губернатор Александр Моор.

В Тюменской области ведется постоянный контроль ввода в эксплуатацию домов, которые строятся с привлечением средств граждан. Особое внимание объектам, которые строятся по старым правилам - без использования эскроу-счетов. Таких домов в Тюменской области 19, или 200 тыс. кв. метров, это 8,7% от общего количества строящихся домов, сообщает региональный информационный центр.

Стоимость жилья не снижается, в среднем составляет 107 тыс. 400 рублей за кв. м. Во второй декаде ноября объем предложений на первичном рынке квартир вырос на 3,2% и составляет 11 тыс. 700 квартир. Ежемесячное предложение по квартирам также не снижается и составляет не менее 10 тыс. квартир.

Ипотечных кредитов предоставлено на 5 % больше, чем в прошлом месяце. Объем кредитования вырос на 23 %. Средняя процентная ставка по сравнению с аналогичным периодом 2021 года снизилась на 0,67 процентных пункта и составляет 5,03 %.

Объемы строительных работ в 2022 году составляют 105 % по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. По итогам этого года ожидается строительство более 2 млн кв. метров жилья.

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# ипотека , строительство жилья , счета эскору

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