Тюменская область с проектом ДСК 500 вошла в тройку лидеров в стране по созданию индустриальных технопарков

департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области

Команда Тюменской области с проектом промышленного технопарка ДСК 500 вошла в тройку лучших на конкурсе Минпромторга России "Лидеры развития инфраструктуры" в Новосибирске. В группе "Предпроектная стадия" регион находится в середине между Калужской областью и Ханты-Мансийским округом.

Всего на защите были представлены проекты команд из 30 субъектов. По словам директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России Ивана Куликова, команды решали конкретные практические задачи: разработка концепции и бизнес-плана парка, подготовка проектной документации, подача заявки на включение в федеральный реестр, привлечение мер государственной поддержки. "В будущем Минпромторг России продолжит проводить обучение по программе с более углубленным изучением различных аспектов создания и развития парков", – отметил он.

Проект строительства промышленного технопарка ДСК 500 в Тюмени получил начало в 2022 году. До конца году будет определен подрядчик, а в 2023 году пройдет работа по разработке проектно-сметной документации и утверждению госэкспертизы. Об этом рассказал заместитель директора по развитию Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Александр Васильев.

"2024 года и часть 2025 уйдут на строительно-монтажные работы и подготовку необходимой инфраструктуры. Таким образом, уже в 2025 году мы планируем ввести в эксплуатацию первый этап промышленного технопарка ДСК 500. Мы находимся в тесном взаимодействии с бизнес-сообществами, учитываем их пожелания на этапе формирования технического задания на проектирование", - сказал Васильев.

Одной из основных целей реализации проекта ДСК 500 является локализация ядра межрегионального нефтегазового кластера. Отраслевыми приоритетами первого этапа выступают производства химии, материально-технических ценностей, комплектующих, лабораторного и другого оборудования для нефтегазового сектора. Основную часть резидентов первого этапа составят участники кластера именно в этих направлениях.

Анжела Лебедева