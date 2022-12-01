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Инфляция в Тюменской области за девять месяцев 2022 года ниже, чем по стране

Экономика, 17:26 01 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Показатели инфляции в Тюменской области по итогам девяти месяцев 2022 года ниже, чем в целом по стране, 110,8% и 114,1% соответственно. Такие данные привели на заседании регионального штаба по экономике.

Губернатор Александр Моор отметил, что экономическая ситуация в области устойчивая.

Индекс промышленного производства по итогам десяти месяцев 2022 года составил 93,1 % и данная динамика соответствует общероссийской тенденции.

Положительная динамика показателей отмечена в сельском хозяйстве - 113,1 %, в строительной отрасли - 111,2 %. При этом по темпам ввода жилья регион лидирует в УФО - 156,2 % за 10 месяцев 2022 г., сообщает региональный департамент экономики.

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# инфляция , сельское хозяйство , строительство , экономика

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