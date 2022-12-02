В Тюмени на Воронинских горках проложили самые длинные в городе тюбинг-трассы

| Фото: центр "Воронинские горки" во ВКонтакте | Фото: центр "Воронинские горки" во ВКонтакте

Зимний сезон откроют в Тюмени в Центре спорта и отдыха "Воронинские горки" 3 декабря в 11 часов., сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Жители Тюменской области могут испытать три самые длинных в городе тюбинг-трассы, оснащенные специальными подъёмниками, три трассы для горнолыжного спуска разных уровней сложности, а также единственный в регионе сноупарк.

Начинающие спортсмены смогут воспользоваться услугами сертифицированных инструкторов, которые работают как с детьми, так и со взрослыми. В центре спортивное оборудование можно взять напрокат.

Для гостей проведут мастер-класс от райдеров Анны Дёминой и Дмитрия Згинника, соревнования на лучший трюк и различные конкурсы. Самые активные участники получат подарочные сертификаты от "Воронинских горок", призы от спортивного магазина и памятные подарки.

С программой мероприятия можно ознакомиться в группе ВК центра спорта и отдыха.