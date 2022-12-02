В Тюменской области увеличится размер минимальной платы за техосмотр с января 2023 года

| Фото: autostat.ru | Фото: autostat.ru

913 рублей составит стоимость минимальной платы за техосмотр автомобиля в Тюменской области с 1 января 2023 г. Изменение цены вызвано пересмотром методики расчета Федеральной антимонопольной службой. По замыслу регулятора операторы смогут снижать ее, конкурируя между собой, но при этом не неся убытки, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

По словам директора департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области Евгения Карташкова в настоящее время размер платы за техосмотр составляет 596 рублей.

"Для физических лиц – владельцев, которые используют автомобиль или мотоцикл в личных целях, техосмотр проходить обязательно только в двух случаях: с изменением конструкции транспортного средства и со сменой владельца, если транспортное средство старше четырех лет", - пояснил руководитель.

Во всех остальных случаях техосмотр проводится по желанию.