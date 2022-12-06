Еще два предприятия присоединились к тюменскому Нефтегазовому кластеру

| Фото: из Telegram-канала Андрея Пантелеева | Фото: из Telegram-канала Андрея Пантелеева

Екатеринбургский завод самоходных машин "Континент" и инновационная компания и резидент "Сколково" из Казани "Неовэлл" присоединились к тюменскому Нефтегазовому кластеру. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Он сказал, что производители спецтехники и оборудования, создатели ИТ-разработок, представители науки, нефтесервисные организации и ключевые недропользователи выстраивают кооперацию в рамках предложенной Тюменской областью модели.

"Мы работаем напрямую с технологическими вызовами и предприятиями уже из 19 регионов страны, продвигая лучшие отечественные решения для повышения эффективности ТЭК", – написал в своем Telegram-канале Андрей Пантелеев.

Теперь Нефтегазовый кластер объединяет 107 участников.