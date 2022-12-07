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В Рощино предотвращен ввоз 2700 цветов из Армении без документов

Экономика, 10:26 07 декабря 2022

Управление Россельхознадзора по Тюменской области | Фото: Управление Россельхознадзора по Тюменской области

Ввоз 2,7 тыс. срезов цветов из Армении без фитосанитарного сертификата предотвращен в международном аэропорту Рощино Тюмени. Об этом сообщает областное управление Россельхознадзора.

Данный факт свидетельствует о нарушении действующего законодательства в сфере карантина растений, уточнили в ведомстве. Принимающая сторона – тюменский предприниматель, который должен был организовать документальное сопровождение партии, - привлечен к административной ответственности.

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# Армения , импорт , Россельхознадзор

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