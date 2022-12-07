В Рощино предотвращен ввоз 2700 цветов из Армении без документов

| Фото: Управление Россельхознадзора по Тюменской области | Фото: Управление Россельхознадзора по Тюменской области

Ввоз 2,7 тыс. срезов цветов из Армении без фитосанитарного сертификата предотвращен в международном аэропорту Рощино Тюмени. Об этом сообщает областное управление Россельхознадзора.

Данный факт свидетельствует о нарушении действующего законодательства в сфере карантина растений, уточнили в ведомстве. Принимающая сторона – тюменский предприниматель, который должен был организовать документальное сопровождение партии, - привлечен к административной ответственности.