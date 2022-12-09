В Тюменской области более половины построенного в 2022 году жилья – частные дома

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области построено более 1 млн 900 тыс. кв. метров жилья, при этом более 900 тыс. "квадратов" - это частные дома. За последние два года в регионе наметилась тенденция – горожане выбирают программу ИЖС.

Об этом начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов рассказал в прямом эфире сообщества "ЦУР Тюменской области" во ВКонтакте 9 декабря.

"Это объясняется, скорей всего, желанием горожан вести загородную жизнь. И действующими программами поддержки. Хорошо в этом помогает программа льготной газификации. Новые условия регистрации частного жилья. Это можно сделать по кадастровому плану, который заказывается у кадастрового инженера, изготавливается в течение недели. Затем обратиться в органы регистрации права и все", - говорит Перевалов.

Большой объем строительства жилья позволяет сдерживать цены на него. Новое жилье притягивает к себе экономически активное население. В сфере строительства трудится большое количество жителей области, отмечает начальник ГУС.

"По самым скромным подсчетам только около 100 тысяч человек трудятся непосредственно в строительстве, плюс смежные отрасли. Это значительная доля трудоспособного населения региона. Строительная отрасль – экономический локомотив Тюменской области", - подчеркнул Павел Перевалов.

О важной роли строительной отрасли в жизни региона говорил и губернатор области Александр Моор во время послания к депутатам регионального парламента. До конца 2022 года в Тюменской области построят рекордное число квадратных метров – более 2 млн. В Тюменской области работают 107 застройщиков, они реализуют более 300 жилищных проектов. Регион является лидером в УФО по объемам жилищного строительства.

Анжела Лебедева