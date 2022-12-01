39 пьяных водителей выявили тюменские инспекторы во время сплошной проверки

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

23 пьяных водителя отстранены от участия в дорожном движении в ходе сплошных проверок 10 декабря. Еще 16 нетрезвых водителей выявили в ночь на 11 декабря, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Так, 22-летнего жителя Голышмановского района задержали за рулем ВАЗ-21140. Показания алкотестера составили 0,78 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, водительского удостоверения мужчина не имеет. Сотрудникам ГИБДД он рассказал, что пил дома пиво, а затем решил съездить к подруге.

В Ялуторовске инспекторы остановили 35-летнего пьяного водителя на автомобиле Honda. Вместе с женой они пили пиво в гостях, а потом поехали домой. Алкотестер показал 1,13 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Мероприятия по противодействию пьяному вождению проходят на дорогах Тюменской области и 11 декабря. Сплошные проверки водителей на трезвость организуют в городах и районах Тюменской области.