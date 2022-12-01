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Социально-экономическое развитие Тюменской области обсудили Александр Моор и Валентина Матвиенко

Политика, 19:14 12 декабря 2022

пресс-служба Совета Федерации РФ | Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

Социально-экономическое развитие Тюменской области обсудили губернатор Тюменской области Александр Моор и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в Москве 12 декабря, сообщает информационный центр регионального правительства.

Губернатор рассказал об опыте проведения с крупными заказчиками "Дней закупщика", когда компания сообщает о технических вызовах, а другие компании объединяют усилия поиска решения.

"Особое внимание - перспективам нефтегазовой отрасли. Последние восемь лет мы вместе с нефтяниками и газовиками активно внедряли отечественные технологии и оборудование. Поэтому сегодня нам проще решать проблемы, которые возникли после ухода с рынка зарубежных нефтесервисных компаний", - рассказал глава региона.

Спикер Совета Федерации РФ отметила высокий промышленный потенциал Тюменской области и особое внимание ее руководства к вопросам импортозамещения в газовой и нефтяной сферах.

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# Александр Моор , Валентина Матвиенко

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