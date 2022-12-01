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В Тюменской области отменили более тысячи проверок малого бизнеса

Экономика, 10:59 14 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более одной тысячи проверок в отношении предпринимателей отменила прокуратора Тюменской области в 2022 г. Это связано с мерами поддержки малого и среднего бизнеса, сообщает прокуратура Тюменской области.

Всего за год поступило 2 тыс. 64 предложения органов контроля о проведении контрольно-надзорных мероприятий, 54 % из них исключены. Вместе с тем, в надзорном ведомстве отметили, что за 11 месяцев текущего года в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности прокурорами региона выявлено 1 тыс. 88 нарушений закона. Для их устранения на незаконные правовые акты внесено 297 протестов и 235 представлений. К дисциплинарной ответственности привлекли 134 должностных лиц, по материалам прокурорских проверок возбуждено одно уголовное дело.

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# предприниматели , проверки , прокуратура

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