213 млн рублей налогов перечислили в бюджет Тюменской области самозанятые в 2022 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия""

213 млн рублей налогов перечислили в региональный бюджет самозанятые Тюменской области в 2022 г. В таком статусе зарегистрированы 63 тыс. 695 человек.

По данным областного управления налоговой службы больше всего самозанятых - 35,1 % - среди жителей региона возрасте от 30 до 40 лет, меньше всего – 5,4 % - в возрасте до 20 лет и подростков.

В числе сфер, которые наиболее популярны среди зарегистрированных плательщиков налога на профессиональный доход: строительство, услуги водителя, перевозки грузов и пассажиров, маникюра и педикюра, маркетинга и рекламы, производство продукции. В общей массе их указали 7,5 % самозанятых. Еще 4,2 % оказывают услуги парикмахера, курьера, репетитора, а также по аренде квартир.

Оксана Корнеенкова