22 предпринимателя Тюменской области получили льготные займы на 25 млн рублей по программе "Акселерация"

22 предпринимателя Тюменской области по программе "Акселерация" получили льготные займы на общую сумму 25,5 млн рублей, трое самозанятых оформили кредиты на 1,5 млн рублей. Проект был запущен в октябре 2022 года для повышения инвестиционной привлекательности муниципалитетов, сообщили корреспонденту "Тюменской линии" в региональном фонде микрофинансирования.

"Программа предусматривает предоставление займов под ключевую ставку Банка России, сейчас она равна 7,5 процентов годовых, срок займа 36 месяцев. Возможна отсрочка платежа по сумме основного долга - шесть месяцев", - уточнили сотрудники фонда.

В программе "Акселерация" участвуют все муниципалитеты региона. Чаще всего предприниматели берут льготные кредиты на строительство автомойки, открытие магазинов, кабинетов стоматологии, разведение лошадей и другие цели.

Также предприниматели могут воспользоваться поручительством регионального гарантийного фонда Инвестиционного агентства Тюменской области по программе "Гарантийный фонд". В 2022 году поручительств по займам, выданным фондом микрофинансирования, предоставлено на сумму более 53 млн рублей.

Анжела Лебедева