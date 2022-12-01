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22 предпринимателя Тюменской области получили льготные займы на 25 млн рублей по программе "Акселерация"

Экономика, 16:20 14 декабря 2022

22 предпринимателя Тюменской области по программе "Акселерация" получили льготные займы на общую сумму 25,5 млн рублей, трое самозанятых оформили кредиты на 1,5 млн рублей. Проект был запущен в октябре 2022 года для повышения инвестиционной привлекательности муниципалитетов, сообщили корреспонденту "Тюменской линии" в региональном фонде микрофинансирования.

"Программа предусматривает предоставление займов под ключевую ставку Банка России, сейчас она равна 7,5 процентов годовых, срок займа 36 месяцев. Возможна отсрочка платежа по сумме основного долга - шесть месяцев", - уточнили сотрудники фонда.

В программе "Акселерация" участвуют все муниципалитеты региона. Чаще всего предприниматели берут льготные кредиты на строительство автомойки, открытие магазинов, кабинетов стоматологии, разведение лошадей и другие цели.

Также предприниматели могут воспользоваться поручительством регионального гарантийного фонда Инвестиционного агентства Тюменской области по программе "Гарантийный фонд". В 2022 году поручительств по займам, выданным фондом микрофинансирования, предоставлено на сумму более 53 млн рублей.

Анжела Лебедева

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# займ , кредит , льготное кредитование , фонд микрофинансирования

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