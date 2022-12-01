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Тюменская область более чем на 90% выполнила план по восстановлению объектов в Краснодоне

Экономика, 18:58 15 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более чем на 90% выполнила план по восстановлению объектов в Краснодоне Тюменская область. Вклад регионов в воссоздание инфраструктуры Луганской Народной Республики отметил вице-премьер, глава Минстроя Марат Хуснуллин, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

За неделю строители завершили восстановление 200 различных объектов. В работах задействовано более 3 тыс. 600 единиц техники. Глава Минстроя поблагодарил регионы за хорошую работу. Среди лидеров по темпам и объемам работ, кроме Тюменской области он также отметил Коми, Башкортостан, Севастополь, Брянскую, Воронежскую, Волгоградскую, Новосибирскую, Иркутскую, Белгородскую, Ульяновскую, Оренбургскую, Тамбовскую области, Красноярский край и Москву.

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# Донбасс , Минстрой , строительство

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