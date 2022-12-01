Евгений Заболотный: работу по поддержке семей участников СВО ведут депутаты всех уровней

| Фото: Евгений Заболотный во ВКонтакте | Фото: Евгений Заболотный во ВКонтакте

Поддержка семей военнослужащих в Тюмени была организована быстро и эффективно. Это касалось, в том числе, и социальных гостиных. Об этом рассказал председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный 16 декабря.

Организацию социальной поддержки участников специальной военной операции и их семей обсудили в Тюменской областной думе в ходе заседания совета представительных органов муниципальных образований региона.

Напомним, что для семей мобилизованных в Тюменской области работают 80 социальных гостиных, 10 из них открыты в Тюмени. В них можно обратиться за психологической помощью и консультациями юристов, представителей банков, судебных приставов.

В городские гостиные уже обратились около 1 тыс. 500 человек. По словам Евгения Заболотного, такой целенаправленной и эффективной работе помогла в том числе и сложившаяся в регионе сплоченная команда управленцев. Он подчеркнул также значение взаимодействия депутатов региональной и городской думы.

"Это конкретная работа, которая ведется депутатами всех уровней, - отметил Евгений Заболотный. - Так, например, депутат Баранчук тесно взаимодействует с депутатом Терехиным, Анохин принимает граждан совместно с Киричуком, Величко сотрудничает с Гунбиным и Григорьевым, активными депутатами гордумы. В сегодняшних условиях это особенно важно".

Напомним также, что 7 декабря в регионе по инициативе правительства области во главе с губернатором Александром Моором стартовала акция "Тепло родного дома". Ее цель – организовать доставку именных посылок от родных военнослужащим в зоне СВО.

"Это, в первую очередь, связь семей с военнослужащими, и наша совместная работа, организованная на базе приемных городских и областных депутатов, вновь дала хороший результат, - рассказал Евгений Заболотный. – Уверен, что вместе мы справимся со всеми инициативами и решим все задачи".

Как подчеркнул председатель областной думы Фуат Сайфитдинов, работа по поддержке семей военнослужащих в регионе будет продолжена.

Николай Ступников