  • 20 декабря 202220.12.2022вторник
  • USD66,3474
    EUR70,6196
  • В Тюмени -12..-14 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Виктор Майгуров вошел в состав исполкома Олимпийского комитета России

Спорт, 17:47 20 декабря 2022

Союз биатлонистов России | Фото: Союз биатлонистов России

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров вошел в состав исполкома Олимпийского комитета России на ежегодном собрании организации в Москве 20 декабря.

Ранее в этот день Олимпийское собрание переизбрало на новый срок президента ОКР Станислава Позднякова и генерального директора ОКР Владимира Сенглеева. Членам собрания также были представлены отчет о деятельности Олимпийского комитета России с 2018 по 2022 годы и стратегия ОКР до 2028 года, сообщает Союз биатлонистов России.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Виктор Майгуров , Олимпийский комитет РФ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:47 20.12.2022Виктор Майгуров вошел в состав исполкома Олимпийского комитета России
12:15 19.12.2022Тюменские биатлонисты победили в сингл-миксте на этапе PARI Кубка России
17:59 18.12.2022В первенстве по воздушной атлетике Тюмени выступают 11 команд
14:42 17.12.2022Тюменская параспортсменка стала финалистом Национальной спортивной премии