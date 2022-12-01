Виктор Майгуров вошел в состав исполкома Олимпийского комитета России

| Фото: Союз биатлонистов России | Фото: Союз биатлонистов России

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров вошел в состав исполкома Олимпийского комитета России на ежегодном собрании организации в Москве 20 декабря.

Ранее в этот день Олимпийское собрание переизбрало на новый срок президента ОКР Станислава Позднякова и генерального директора ОКР Владимира Сенглеева. Членам собрания также были представлены отчет о деятельности Олимпийского комитета России с 2018 по 2022 годы и стратегия ОКР до 2028 года, сообщает Союз биатлонистов России.