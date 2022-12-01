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В Тюменской области развивается цифровая трансформация строительного комплекса

Экономика, 19:16 23 декабря 2022

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Развитие цифровой трансформации строительного комплекса региона обсудили на итоговом совещании в "Точке кипения" Тюмени. Ключевая роль отводится технологиям информационного моделирования, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

"Технологии информационного моделирования станут сквозным элементом вертикали, обеспечат взаимную интеграцию систем и позволят вывести качество проектирования, строительства и эксплуатации на новый уровень. Требования по ТИМ уже включаются в госконтракты на строительство объектов", - рассказал заместитель начальника областного ГУС Алексей Майер.

При этом он отметил, что сфера строительства дополнила Стратегию цифровой трансформации Тюменской области в 2022 г. Перед ведомством стоит масштабная задача - создать единую цифровую среду для работы на всех этапах строительного цикла. В перспективе важнейшими сегментами цифровой вертикали отрасли будут автоматизированные системы надзорной деятельности, экспертизы, системы управления проектами госзаказчиков. Ядром цифровой среды станет уже функционирующая система градостроительной деятельности, которая позволит в том числе осуществлять трансфер данных на федеральный уровень.

Все работы ведутся в рамках национального проекта "Цифровая экономика".

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# ИТ-технологии , строительство , цифровизация

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