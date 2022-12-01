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Новогодний турнир соберет ветеранов хоккея в Ялуторовске

Спорт, 16:53 23 декабря 2022

МАУ "Центр по спортивно-физкультурной работе" г. Ялуторовск | Фото: МАУ "Центр по спортивно-физкультурной работе" г. Ялуторовск

Ветеранов хоккея Тюменской области соберет новогодний турнир в Ялуторовске 24 декабря, сообщает региональный департамент физической культуры и спорта.

Примет соревнования спортивный комплекс им. Альфера (ул. Комсомольская, 15). Игры стартуют в 12 часов.

В турнире примут участие команды Тюмени, Тобольска, Ялуторовска и Ишима. Состязания пройдут по круговой системе, каждая сборная по очереди сыграет со всеми остальными. Победителем станет коллектив, набравший наибольшее количество очков за все матчи.

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