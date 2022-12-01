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Тюменская компания запустила маркетплейс для застройщиков

Экономика, 17:37 23 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Маркетплейс для застройщиков DevBoost запустил резидент Тюменского технопарка, диджитал-компания "Бюро Сучкова". Участниками сервиса уже стали Сделка. РФ, ida.lite, Базис Недвижимость, Smartis, Synapse, M2LAB и другие профессионалы рынка.

"Мы хотели объединить на одной площадке множество предложений, которые помогли бы девелоперам сократить время на поиск команд и закрыть весь пул задач от упаковки продукта до сервиса по выдаче ключей, оставаясь при этом в плюсе. Старт показал себя отлично, застройщики активизировались — задают вопросы, консультируются, оставляют заявки. Это доказывает, что потребность в продукте есть и наши гипотезы оправданы", – говорит директор по развитию "Бюро Сучкова" Таня Данилова.

Структура DevBoost устроена так, чтобы застройщик мог выбрать набор инструментов в зависимости от задач: выполнить план продаж, создать востребованный продукт, повысить ROI и прибыль компании, другое.

Например, для помощи в выполнении плана продаж можно выбрать консультации от независимого эксперта, перформанс-пак для потока лидов из онлайн-каналов, внедрить платформу для комплексного управления продажами или чат для сайта.

Проект завершится 25 декабря. Но если интерес застройщиков будет расти, DevBoost может получить развитие — предложения и команды будут пополняться и обновляться.

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# маркетплейс , строительство , тюменский технопарк

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