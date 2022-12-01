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Тюменский "Рубин" сыграет в Санкт-Петербурге

Спорт, 08:48 24 декабря 2022

Фото: www.rubinhc.ru

Тюменский хоккейный клуб "Рубин" встретится в Санкт-Петербурге с "Динамо СПб" 28 декабря в рамках PARI Чемпионата ВХЛ.

30 декабря в северной столице тюменские хоккеисты поборются с "СКА-Нева".

Команды уже встречались в нынешнем сезоне. В октябре "Рубин" выиграл у "Динамо СПб" 5:1, а "СКА-Неве" уступил 1:2 в овертайме

"Рубин" уже провел 34 матча из 50. У тюменцев 46 очков. Они одержали 19 побед, в том числе 14 в основное время. 15 матчей наши земляки проиграли, 7 из них - в основное время, сообщает Вслух.ру.

"Динамо СПб" набрал 43 очка, "СКА-Нева" - 39. На данный момент все три команды претендуют на выход в плей-офф.

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