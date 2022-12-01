Жители Тюменской области воспользовались платными услугами на 118,7 миллиардов рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

118,7 миллиардов рублей составил объем платных услуг, которыми воспользовались жители Тюменской области за десять месяцев 2022 г. Это на 10 млрд рублей больше, чем в прошлом году.

С апреля по август оборот платных услуг стабильно рос - 12 млрд рублей в месяц, а в октябре показал самое низкое за десять месяцев значение – 10 млрд 995,9 млн рублей.

Вместе с тем, одной из причин увеличения оборота стал рост цен на услуги. По сравнению с декабрем 2021 г. больше всего это затронуло зарубежный туризм – подорожание произошло на 46%. Однако по сравнению с сентябрем они снизились. То же касается медицинских услуг: прирост с начала года на 10% и небольшое уменьшение индекса с начала осени.

За 10 месяцев 9,9% прибавили услуги бытового сектора и организаций культуры. Чуть меньше – 9,4% подорожала связь, а жилищные и коммунальные услуги, включая аренду квартир – на 6,1%, образования – на 3,9%.

Меньше всего изменились цены на услуги правового характера - на 2,7% и пассажирского транспорта - 2,6%, сообщает с ссылкой на Тюменьстат "Вслух.ру".