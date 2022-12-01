Жители Тюменской области воспользовались платными услугами на 118,7 миллиардов рублей
118,7 миллиардов рублей составил объем платных услуг, которыми воспользовались жители Тюменской области за десять месяцев 2022 г. Это на 10 млрд рублей больше, чем в прошлом году.
С апреля по август оборот платных услуг стабильно рос - 12 млрд рублей в месяц, а в октябре показал самое низкое за десять месяцев значение – 10 млрд 995,9 млн рублей.
Вместе с тем, одной из причин увеличения оборота стал рост цен на услуги. По сравнению с декабрем 2021 г. больше всего это затронуло зарубежный туризм – подорожание произошло на 46%. Однако по сравнению с сентябрем они снизились. То же касается медицинских услуг: прирост с начала года на 10% и небольшое уменьшение индекса с начала осени.
За 10 месяцев 9,9% прибавили услуги бытового сектора и организаций культуры. Чуть меньше – 9,4% подорожала связь, а жилищные и коммунальные услуги, включая аренду квартир – на 6,1%, образования – на 3,9%.
Меньше всего изменились цены на услуги правового характера - на 2,7% и пассажирского транспорта - 2,6%, сообщает с ссылкой на Тюменьстат "Вслух.ру".