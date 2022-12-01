В России участники промышленных кластеров получат субсидии до 150 млн рублей по импортозамещению

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Льготный режим работы предприятий, которые занимаются импортозамещением в составе промышленных кластеров, начнет действовать с 1 января 2023 г. Предприятия смогут возместить до 50 % затрат на приобретение стартовых партий комплектующих, произведённых другими участниками кластера. Общая сумма субсидии на одного заявителя может составлять до 150 млн рублей, сообщает правительство РФ.

Решение позволит поддержать отечественных производителей материалов, комплектующих и компонентной базы, работающих в составе промышленных кластеров. Кроме того, оно обеспечит восстановление нарушенных кооперационных связей в промышленности и простимулирует переход предприятий на отечественную компонентную базу.

Работа идёт по поручению президента России, которое он дал по итогам XXV Петербургского экономического форума в июне 2022 года.

Сейчас в России насчитывается более 50 промышленных кластеров, которые объединяют около 640 предприятий-участников. Действующие механизмы их поддержки предусматривают возможность субсидирования до 30 % понесённых затрат на всех стадиях производства продукции – начиная с разработки конструкторской документации, промышленных прототипов, закупки оборудования и технологической оснастки и заканчивая освоением выпуска новой продукции и выходом на плановые показатели.

Минпромторг России ранее поддержал 20 кластерных проектов на общую сумму 3,4 млрд рублей.

Напомним, в Тюменской области участники Ассоциации "Нефтегазовый кластер" пользуются 5 % промышленным кешбэком. По итогам 2022 года восемь дочерних обществ "Сургутнефтегаза" - участники нефтегазового кластера Тюменской области - в 2022 году приобрели у тюменских промпредприятий оборудование на 8,5 млрд рублей. Три "дочки" "Газпрома" - на 1,1 млрд рублей.