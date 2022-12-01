В Югре создадут особую экономическую зону

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Решение о создании в ХМАО–Югре особой экономической зоны "Нягань" приняла межведомственная рабочая группа под руководством вице-премьера – полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Площадь ОЭЗ составит 273 га, объем инвестиций якорных резидентов – около 25 млрд рублей. Планируется создание 800 рабочих мест.

В рамках заседания инвесторы доложили о планах запустить производство кормового микробного белка (биопротеин) для сельскохозяйственных нужд, выпускать полимерную трубную продукцию, открыть центр обработки данных, производить мебель и реализовать проект по созданию домостроительного комбината.

"За 2022 год в России создано семь таких зон. Две были расширены. Всего в стране уже работает 49 особых экономических зон с общим объемом инвестиций по соглашениям в размере 1,8 триллионов рублей, из которых 822 миллиардов рублей уже осуществлено. С утверждением ОЭЗ “Нягань” их станет 50. Будем продолжать эту работу, помогать развиваться экономике Российской Федерации", – сказал Юрий Трутнев.