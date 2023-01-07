Тюменец пошел за покупками с чужой банковской картой

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в краже денег с банковского счета задержали оперативники в Тюмени. С найденной банковской картой тюменец отправился за покупками и потратил около 4 тыс. рублей. Заведено уголовное дело, сообщает региональное УМВД.

В дежурную часть городской полиции обратилась местная жительница. Она рассказала, что потеряла банковскую карту, а затем получила уведомления о списании средств с банковского счета.

Сотрудники полиции выяснили, где злоумышленник тратил деньги. Опросив свидетелей, они установили личность подозреваемого – ранее не судимого безработного жителя областного центра 1988 года рождения.

Задержанный признался в содеянном и рассказал, что нашел банковскую карту, с функцией бесконтактной оплаты, и в течение трех часов совершал покупки в различных магазинах города, пока хозяйка карты не заблокировала ее.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до шести лет.