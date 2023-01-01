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Подозреваемого в хранении наркотиков задержали в квартире в центре Тюмени

Происшествия, 17:43 10 января 2023

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

42-летнего подозреваемого в хранении наркотиков задержали в Тюмени, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В квартире тюменца в центре города сотрудники полиции обнаружили весы и оборудование для выращивания растений с ультрафиолетовыми лампами. Также здесь были растения в горшках, схожие с наркотиком растительного происхождения, и свертки из фольги с порошком. Оперативники изъяли неизвестные вещества и направили их на экспертизу.

Выяснилось, что это марихуана весом около 11 гр и мефедрон, вес которого составляет 0,18 гр. Тюменец признался, что хранил запрещенные наркотические вещества в своей квартире для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ "Незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику, – лишение свободы сроком до трех лет. Расследование продолжается.

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# наркотики , полиция

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