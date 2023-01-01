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Тюменский ХК "Рубин" всухую переиграл "Ижсталь"

Спорт, 10:08 12 января 2023

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Матч "Рубин" - "Ижсталь", который прошел в Тюмени 11 января, закончился со счетом 4:0. Дебютная шайба на счету новичка команды Ивана Сушинского, сообщает пресс-служба спортивного клуба.

В первом периоде тюменцы играли в меньшинстве и не пропустили. В равных составах забили две шайбы. Никита Мокин открыл счет, а Макар Насретдинов сделал его результативным. После второй пропущенной шайбы "Ижсталь" заменила вратаря.

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Во втором отрезке игры "Рубин" не реализовал большинство в самом начале периода, но забил в равных составах под завершение двадцатиминутки. Заключительная треть подарила зрителям еще одну шайбу в исполнении Никиты Мокина. Победа "Рубина" - 4:0.

Главный тренер "Рубина" Денис Ячменёв: "Ребята молодцы, выполнили основные требования и выиграли этот матч. Во время игры были моменты в атаке и в обороне, которые нам нужно исправлять. Всегда есть над чем работать. Мы больше концентрируемся на своей игре. Нам не важно, какие проблемы и цели у команды соперника, у нас свои задачи, и мы стараемся их выполнять".

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