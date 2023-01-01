Иван Квитка и Евгений Заболотный обсудили итоги работы Тюменской гордумы в 2022 году

| Фото: Тюменской городской думы | Фото: Тюменской городской думы

Помощь в сумме свыше 21 млн 500 тыс. рублей оказали тюменские депутаты за два года работы волонтерского центра городской думы. Значительная часть средств направлена на поддержку участников специальной военной операции и их семей.

Как сообщил на своей странице в социальной сети ВКонтакте председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный, итоги работы думы и фракции партии "Единая Россия" в 2022 году обсудили в ходе региональной недели с депутатом Госдумы Иваном Квиткой.

Так, по словам Евгения Заболотного, на личные средства депутатов приобретено оборудование, обмундирование, автомобиль КамАЗ. Общими силами областного и городского отделений "Единой России" из Тюмени в Донбасс отправлены стройматериалы, медикаменты, средства гигиены, продовольствие, книги, а также детские игрушки.

"Обсудили участие в инициированной губернатором Александром Моором и партией "Единая Россия" акции "Тепло родного дома" по сбору именных посылок для бойцов, находящихся в зоне СВО. В Тюмени депутаты городской думы и их помощники организовали семь пунктов", - отметил он.

Кроме того, депутаты и сотрудники аппарата думы оказывали поддержку воинам, переводя личные средства в фонд "Сто миллионов для Победы" для закупки нового оборудования.

"Особая тема – волонтерская помощь депутатов ветеранам Великой Отечественной войны, многодетным и малообеспеченным семьям Тюмени, решение насущных вопросов. Этой работой мы будем заниматься и дальше", - рассказал Евгений Заболотный.

В свою очередь Иван Квитка отметил необходимость дальнейшего конструктивного и тесного взаимодействия депутатов всех уровней – федерального, регионального и муниципального. "Такая совместная работа эффективно ведется в Тюменской области и Тюмени", - добавил депутат Государственной думы.

Николай Ступников