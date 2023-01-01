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В Тюменской области 223 жителя нашли работу за первые рабочие дни нового года

Экономика, 11:15 13 января 2023

vk.com/dtzn_tyumen | Фото: vk.com/dtzn_tyumen

223 жителя Тюменской области трудоустроены за первые четыре рабочих дня 2023 года. На 13 января численность зарегистрированных безработных в регионе составляет чуть более 3 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы - 0,42 %, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

"В течение 2022 года при содействии органов службы занятости населения Тюменской области трудоустроено 38,2 тысяч человек. Отношение числа трудоустроенных граждан к числу обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в 2022 году составило 68,4 процента, что почти на 10 процентов больше, чем по итогам 2021 года", - рассказали специалисты ведомства.

В планах департамента трудоустроить около 2 тыс. человек, которые находятся под риском увольнения. Всего в 2023 году не менее 30 тыс. человек должны получить работу при поддержке сотрудников службы занятости.

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# занятость населения , работа , трудоустройство

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