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Открытки от тюменских детей передали защитникам Отечества

Политика, 10:01 14 января 2023

Александр Моор в Telegram | Фото: Александр Моор в Telegram

Открытки с теплыми словами и пожелания для защитников Отечества, подготовленные тюменскими ребятишками для наших бойцов, передали адресатам. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Перед Новым годом в социальной гостиной мне передали открытки. Договорились, что доставим их при первой возможности. Обещание выполнил", - отметил глава региона.

Как отметил Александр Моор, бойцы очень ценят весточки из дома. "Простые слова, написанные ребенком, способны растопить даже суровые мужские сердца. Многие потом хранят открытки как дорогую реликвию", - рассказал губернатор.

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# Александр Моор

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