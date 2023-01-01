Проект "Женское движение Единой России" начал работу в Тюменской области

| Фото: пресс-служба ТРО партии "Единая Россия" | Фото: пресс-служба ТРО партии "Единая Россия"

В Тюменской области стартовал новый федеральный проект "Женское движение Единой России". Состоялось первое заседание регионального общественного совета партийного проекта, на котором его участниц приветствовал секретарь реготделения "Единой России" Андрей Артюхов, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

"Началом проекта стала поддержка женских инициатив в ходе СВО, но уже сегодня он предлагает рассматривать деятельность женщин шире и оказывать им содействие в самых разных сферах: образовательной, культурной, предпринимательской и гуманитарной, а также в области здравоохранения и защите прав женщин и детей", - отметил он.

С первых дней СВО под эгидой "Единой России" сформировалось женское движение, участницы которого начали собирать гуманитарную помощь для бойцов и жителей Донбасса, шить и вязать теплые вещи для наших военнослужащих, покупать и отправлять подарки для семей в ДНР и ЛНР, поддерживать семьи военнослужащих. На этой почве в октябре прошлого года и родился партийный проект "Женское движение Единой России". Его координатором стала депутат Государственной Думы Наталия Полуянова; председателем общественного совета — заместитель секретаря генерального совета партии, сенатор Российской Федерации Дарья Лантратова, сопредседателем - вице-спикер Совфеда Галина Карелова.

В Тюменской области координатором проекта стала глава Тюменского района Светлана Иванова. В общественный совет вошли 13 женщин — политики, общественники, представители бизнеса, здравоохранения, образования, спорта, культуры. Среди них — заместитель председателя облдумы, председатель тюменского отделения Союза женщин России Наталья Шевчик, ректор ТОГИРРО Ольга Ройтблат.

Заместителями регионального координатора избраны председатель комитета по социальной политике областной думы, руководитель регионального исполкома "Единой России" Ольга Швецова и депутат Тюменской городской думы Наталья Проскурякова.

Светлана Иванова сообщила, что проект будет реализовываться до конца 2026 года. Уже намечен план мероприятий на 2023 год.

"Женское движение "Единой России" - первый федеральный проект партии, который объединит женщин по трем значимым направлениям: это женщины-политики, женщины-предприниматели и женщины-общественники, - сообщила Ольга Швецова. - В Тюменской области работают более 1 тысячи 600 депутатов-женщин. Для них мы будет проводить образовательные и информационные площадки. Кроме того, мы поддержим тех, кто занимается бизнесом и общественной работой. Таким образом, миссия нового партпроекта - объединить женщин, которым нужна помощь, и женщин, которые могут помочь".