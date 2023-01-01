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Тюменские предприятия выпускают импортозамещающую продукцию в фармацевтике и АПК

Экономика, 12:47 20 января 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Нефтегазовое и энергетическое машиностроение, электротехническая и кабельная промышленность, станкостроение, фармацевтика, агропромышленный комплекс, мебельная промышленность и инновационная деятельность являются приоритетными для импортозамещения отраслями экономики в Тюменской области.

По данным областного департамента экономики, в Тюменской области 80 предприятий участвуют в реализации 14 федеральных отраслевых планов импортозамещения. Они реализуют 62 проекта по производству и выводу на рынок отечественных аналогов.

Еще 64 компании реализуют 98 проектов в рамках регионального плана импортозамещения. Они производят 133 номенклатуры промышленной продукции.

Так, ООО "Бифорс" в Тобольске в тестовом режиме запустила производство полипропиленовых сеток, широко востребованных в строительной отрасли и сельском хозяйстве. Официальное открытие производства ожидается в ближайшее время. Проект реализуется совместно с китайскими партнерами.

Работа в рамках импортозамещения в Тюменской области строится исходя из выпускаемой местными предприятиями продукции, которая, в первую очередь, ориентирована на нефтяную отрасль.

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# импортозамещение , производство

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