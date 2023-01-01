Тюменские ветераны-спасатели выступят на всероссийских соревнованиях по волейболу в Анапе

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Путевку на всероссийские соревнования по волейболу завоевали ветераны пожарной охраны Тюменской области, одержав победу в Екатеринбурге на межрегиональных соревнованиях.

Тюменские спортсмены обыграли команды из Миасса, Челябинска, Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Новоуральска, сообщает региональное управление МЧС.

Тюменскую область представили две команды: 70+, в которой играли ветераны различных учреждений, и команда пожарных и спасателей 60+.

Последняя победа дает ветеранам-огнеборцам право выступить на всероссийских соревнованиях, которые пройдут в сентябре 2023 года в Анапе. Спортсмены уже приступили к активным тренировкам.