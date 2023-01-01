Десять проектов с объемом инвестиций в 13 миллионов рублей реализовали в Викуловском районе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

10 проектов с объемом инвестиций в 13 млн рублей реализовали за время муниципального акселератора в Викуловском районе в 2022 году. На новые места трудоустроены 12 человек.

Такие цифры привел глава Викуловского района Андрей Лотов, выступая перед экспертами и губернатором Тюменской области Александром Моором на завершающем мероприятии муниципального акселератора, которое прошло в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова 24 января.

Среди проектов – открытие торгово-гостиничного центра, точки общественного питания, специализирующейся на суши и роллах, магазина, в котором продают фрукты и овощи.

"Интересно, что в районе появились возможности стоматологической помощи. В двух клиниках "Зубная фея" заменено оборудование. В этом году также открылась еще одна частная стоматологическая клиника от ООО "Ризориус". В этом году запланировано открытие и детской стоматологии", – поделился Андрей Лотов.

Три проекта – в процессе реализации на 2023 год. Это открытие мини-мельницы, магазина электрооборудования, организация кооператива по оказанию услуг населению по закупке картофеля и овощей.

Андрей Лотов отметил, что на территории Викуловского района есть пять разных площадок, которые могут быть интересны инвесторам. Глава муниципального образования поделился бизнес-идеей развития рыбоводческого хозяйства на оз. Большой Чуртан. Площадь водоема – 660 га. В непосредственной близости находится с. Чуртан, где обустроена промышленная зона. Есть возможность подключения к линиям электропередач, отметил глава района.

Имеется хорошая база для развития молочного животноводства. Это два помещения на 200 голов. Сейчас база законсервирована. Есть вся инфраструктура, подъездные пути.

"На территории села Викулово есть большой участок в 198 гектаров. На нем можно организовать сады. В 2023 году обучим граждан, планирующих выращивать смородину", – добавил Андрей Лотов.

Для ведения мясного животноводства подходят удаленные территории. Первый участок находится в 36 км от Викулово – в с. Рябово. Второй расположен в с. Скрипкино и, по мнению Андрея Лотова, пригоден для овцеводства, коневодства.

Отметим, через акселерационную программу прошли все районы Тюменской области. Главы последних десяти муниципальных образований рассказали об инвестиционном потенциале экспертам и руководству региона на завершающем мероприятии акселератора в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова в Тюмени 24 января.

Инна Пахомова