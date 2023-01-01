Для строительства школы на 1100 мест в поселке Московский подрядчик закупил бетонный завод

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бетонный завод закупило и установило АО "Тюменьтел" в пос. Московский Тюменского района на участке строительства школы на 1 тыс. 100 мест с дошкольным отделением на 350 мест. Его доставили из Турции, сейчас идет наладка оборудования. Собственное производство бетона позволит сэкономить время на поставке бетона.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал прораб компании Андрей Мазур.

"Бетонный завод имеет производительность 55 кубических метров бетона в час. Запустим его через неделю. Песок, щебень, цемент - все будет местное, тюменское. В сутки понадобится около 300 кубометров", - говорит он.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С июля 2022 года начались работы на объекте. За это время строители успели расчистить территорию, вывести более 40 тыс. кубометров грунта. Залить фундамент образовательного учреждения объемом 8 тыс. кубометров. Более 100 рабочих в эти дни возводят колонны, пилоны, плиты перекрытия. Дошли до третьего этажа школы. На детском саду завершают подвальную часть и выходят на первый этаж.

"В 2023 году полностью завершим монолитные работы. Одновременно с закрытием контура займемся благоустройством разными бригадами, чтобы сэкономить время. Также необходимо запустить тепло в здание, чтобы начать отделку. Это позволит своевременно сдать объект в эксплуатацию", - сказал начальник участка АО "Тюменьтел" Алихан Арзуманян.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Общая площадь здания составит 28 тыс. 399,8 кв. метров. Здание состоит из четырех блоков: к первому блоку относятся три этажа для учеников начальных классов. Второй – три этажа для размещения административных и вспомогательных помещений. Третий блок – три этажа для учащихся старших классов. И четвертый – трехэтажные помещения для детского сада.

По информации Главного управления строительства Тюменской области, для связи между этажами в здании запроектировано три лифта.

На территории школы разместят спортивное ядро с беговой дорожкой и площадками, организуют площадки для парковки автомобилей, зоны высадки из автобуса. У входов на территорию школы и детсада установят КПП.

Школу и детсад в пос. Московский строители обещают сдать до 26 июля 2024 года.

"Школа в поселке Московский – это не типовой проект, он разрабатывался с нуля. Сейчас идет подключение школы к различным инженерным сетям. Подрядная организация опытная, давно работает на строительном рынке области. Работы идут максимально оперативно без каких-то проблем", - резюмировал начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов.

Анжела Лебедева